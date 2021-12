Ktorí herci dabovali obľúbené postavičky? Stanke mal pri jednej scéne slzy na krajíčku

Medzi ikonické animované rozprávky, ktoré nás takmer vždy sprevádzajú počas najkrajších sviatkov v roku, určite patria Shrek, Na vlásku či Doba ľadová.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Rozhodli sme sa preto nafotiť hercov, ktorí prepožičali hlasy dobre známym postavám, a spýtali sme sa ich, či si spomínajú na tento dabing a ktoré rozprávky pozerali v detstve.

Helena Krajčiová (46) ako Fiona - Shrek

Aká bola rozprávka vášho detstva?

Myslím si, že ako pre väčšinu ľudí to boli Tri oriešky pre Popolušku, to bola moja najobľúbenejšia rozprávka. Nesmiem zabudnúť na Princeznú so zlatou hviezdou na čele, tú som mala tiež veľmi rada.

Nadabovali ste už veľa rozprávok. Spomínate si konkrétne na dabovanie Shreka, kde ste prepožičali hlas Fione?

Bolo to už veľmi dávno, už si na to ani nepamätám. Bola to pre mňa práca ako každá iná. Keď som to išla dabovať, nevedela som, čo to presne bude a aký ošiaľ tá rozprávka spôsobí, je to veľmi pekný animák. Takéto rozprávky sú zárukou kvality. Vždy sa teším, keď ma oslovia na takýto dabing.

Dabovali ste niekedy postavičku, ktorá bola hlasovo mimo vašej komfortnej zóny?

Vždy je to pre mňa určitým spôsobom námaha, lebo tie postavičky často veľmi vreštia a je tam aj nejaká dráma. Takže keď sú tam bitky a vreskot, je to vždy mimo mojej komfortnej zóny. Farbu hlasu musím meniť stále, aby sa to približovalo originálu. Keď sa v dabingu opýtam, ako je na tom vekovo tá postavička, tak mi povedia kategóriu veku, ktorá je mimo mňa. Tak sa vždy smejem, nech ma nevolajú na také mladé postavy, keď už budem mať päťdesiat. (smiech)

Bez ktorej rozprávky si neviete predstaviť Vianoce?

Asi je to Popoluška, aj keď nemôžem povedať, že by sme si ju vždy pozreli, lebo väčšinou to nejako nestihneme. Viem si predstaviť Vianoce bez akejkoľvek rozprávky, ale keby som si teda mala vybrať, vyhrala by to Popoluška.