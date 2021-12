Herec Marcel Nemec v nemocnici na infúziách: Problémy s črevami!

Vždy veselý divadelník Marcel Nemec (50) prežíva náročné dni, keďže skončil v rukách lekárov.

Oznámili mu nepríjemnú chorobu, ktorú spôsobili jeho črevá a s ktorou sa bude musieť ešte popasovať. Doktori mu výrazne zredukovali jedálny lístok, ktorý sa zrejme podpíše aj na jeho hmotnosti. Má z toho hlavu v smútku. Herec, ktorý kedysi bojoval s kilami navyše, sa teraz bojí opačného problému. Chudnúť už nechce!

Staršie ročníky si Marcela určite pamätajú vďaka hudobnej formácii Kopytovci. Roky bola pre neho typická okrúhla tvár a kilá navyše, ale v posledných rokoch sa mu podarilo zhodiť tridsať kíl. Napriek zdravému životnému štýlu sa však nevyhol problémom. Dostal črevnú koliku. „Bol som dva dni v nemocnici. Musím ešte absolvovať vyšetrenia u gastroenterológa,“ ozrejmil pre Nový Čas.

Lekári mu nasadili prísnu diétu. Iní by to brali ako príležitosť zredukovať kilá, herec sa však nepotešil: „Neviem, kam už budem chudnúť. To sa už začnem strácať. Pôjdem do mínusu,“ žartoval Marcel. V nemocnici sa však rozhodne nenudil, keďže stihol nakrútiť niekoľko videí po poľsky.

„Keď sa začal pred rokom prvý lockdown, potreboval som psychohygienu a vnútornú očistu. Hlavne mi chýbali diváci. Kto nehrá, nevie, aký je to pocit. Začal som nakrúcať videá a spojil som dve veci dokopy. A prečo po poľsky? Žil som tam, majú kráne výrazy a aj nadávky znejú nejako lepšie,“ dodal na záver so smiechom.