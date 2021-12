Tajomstvo, o ktorom málokto vedel: Herec Braňo Deák otvorene porozprával o svojom trápení!

Nie je to vôbec jednoduché. Sympatický herec Braňo Deák (39) bol hviezdou seriálu Oteckovia, kde, žiaľ, dostal stopku.

No priestor dostal v novom pripravovanom seriáli, takže z pracovného kolotoča rozhodne nevyskakuje. A okrem toho sa mu darí aj v súkromí, kde mu robí radosť dcérka Matilda (2), ktorú má s manželkou Laďkou. A aj keď to na prvý pohľad nevidieť, vyšportovaného herca predsa len trápia zdravotné ťažkosti, ktoré si nesie ako následky nehody na motorke. Dodnes s nimi bojuje.

Braňo Deák je hrdým otcom malej dcérky Matildy, ktorú má s polovičkou Laďkou. Rodinu má na prvom mieste, a tá mu vždy rozžiari úsmev na tvári. No to, z čoho má skôr smútok v očiach, je nepríjemný zážitok z minulosti, ktorý ho máta dodnes. Ako mladý chalan mal nehodu na motorke, a tá mu priniesla vážne zranenie.

„Mal som nehodu, keď som bol mladší, keď som mal 17 rokov. A to sa so mnou ťahá dodnes a myslím, že až do smrti sa to so mnou bude ťahať, tým, že mám kratšiu nohu o 2 cm. Veľmi to nevidno, keďže si dávam do topánky vložku, ktorá je neviditeľná,“ uviedol umelec v podcaste Marakua. A aj keď tento jeho hendikep na prvý pohľad vôbec nevidieť, Braňovi v bežnom živote robí poriadnu šarapatu.