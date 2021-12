Peter Modrovský na veľkom nákupe: Keď spustil, čo potrebuje, predavačka sa nestačila čudovať

O tanečníkovi Petrovi Modrovskom je známe, že je veľkým milovníkom zvierat, v jeho tanečnej škole Dansovia by ste však typických domácich miláčikov hľadali márne. Peter disponuje poriadnym zverincom a vlastní aj zopár exotických jedincov. Jeho školu zdobia nielen akváriá s krásnymi rybičkami, ale nechýbajú ani pralesničky, gekoni, či krevetárium. My sme Petra prichytili na nákupe pre svoj zverinec a teda musíme povedať, nebola to žiadna sranda.