Kapela No Name oslavuje 25 rokov na scéne novinkou Elity: Drsné zrkadlo súčasnej situácie

Skupina No Name je na hudobnej scéne neuveriteľných 25 rokov a za ten čas zložili nespočetné množstvo hitov. Dnes prichádza kapela s novinkou Elity, ktorá reflektuje súčasnú situáciu nielen u nás, ale aj vo svete. Chalani sa totiž riadia heslom že spievajú čo žijú a žijú, čo spievajú a otvorene sa vyjadrili nielen k ich dlhoročnému pôsobeniu na scéne, no bez servítky prezradili dôvod, prečo hrajú viac v Čechách ako na Slovensku.