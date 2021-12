Ivan Tásler s frajerkou: Predvianočná romantika v New Yorku

Romantika za veľkou mlákou.

Spevák Ivan Tásler (42) si už skoro dva roky hrkúta po boku mladej vizážistky Denisy Vernej (27), s ktorou začal randiť po rozvode s cestovateľkou Aničkou Onderkovou (32). Dvojica spolu trávi všetok voľný čas a užívaju si spoločnosť jeden druhého.

Momentále sa vybrali do Ameriky a ich kroky smerovali do New Yorku. Tu nasávajú atmosféru blížiacich sa vianočných sviatkov. Zaľúbenci sa nevyhli ani obľúbenému Brooklynskému mostu, kde si spravili aj fotku na pamiatku. „Veľké jablko,“ napísala k snímke krásna brunetka.