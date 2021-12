Hviezda seriálu Nemocnica Petra Vajdová priznáva: Za terapie u psychológa sa nehanbím

Je terapeutkou sama v sebe. Herečka Petra Vajdová (36) si v minulosti prešla ťažkou skúškou po tom, čo ju v lete 2017 polícia prichytila opitú za volantom.

Nakoniec sa však dostala na protialkoholické liečenie, kde spoznala aj svojho manžela Martina Hrnčiříka (45), ktorému porodila syna Martinka (2). Dnes sa naplno venuje práci a najnovšie stvárňuje postavu psychiatričky v jojkárskom seriáli Nemocnica. Otvorene však priznala, že aj ona sama má skúsenosti s takýmto odborníkom.

Petra Vajdová sa počas náročného obdobia stiahla do úzadia, no dnes sa opäť naplno usmieva a venuje sa svojej milovanej práci. Aktuálne sa na obrazovkách divákom predstavuje v role psychiatričky Vilmy. Pre brunetku je to možno o to bližšia postava, pretože aj ona sama má osobné skúsenosti s takýmto odborníkom.

„Myslím si, že je správne, keď človek vyhľadá odbornú pomoc u psychológa alebo u psychiatra, ak to nezvláda sám. Ženy takúto pomoc vyhľadávajú skôr ako muži, ktorí sú k tomu dosť negatívne nastavení. Samozrejme, terapeut alebo psychiater nevyrieši problém, ktorý vás trápi, ale môže pomôcť nájsť spôsob, ako sa k nemu postaviť alebo ako zdravotne prekonať ťažkosti,“ priznala v rozhovore pre Eurotelevíziu Petra, ktorá našla recept na šťastie. „V konečnom dôsledku si aj tak každý musí sám vyriešiť problémy. Ja som už taký terapeut sama v sebe. A snažím sa brať život viac s nadhľadom, lebo veď už nejde len o mňa,“ dodala Vajdová.

Šťastná mama

Herečke každý deň vyčarí úsmev na tvári jej syn Martinko. A aj keď samotná Petra ako dieťa s detskou lekárničkou nechodila, jej synček je úplny opak. „Môj malý Martinko to robí a každú modrinu, ktorú si domov prinesiem z boxu, mi lepí, prinesie si hračkársku sanitku. V detstve som sa veľmi bála zubárov, neviem, či by som zvládla profesiu lekára. V každom prípade tých ľudí obdivujem,“ povedala na záver.