Lujza Garajová Schrameková je nešťastná: Kvôli covidu a očkovaniu strácam priateľov

Žiaľ, hnevu sa už neubráni. Herečka a moderátorka Lujza Garajová Schrameková (38) len nedávno priznala psychické problémy, ktoré vyústili až do problémov v manželstve.

Svoj podiel viny na tom určite malo aj obdobie koronavírusu, ktoré malo nepríjemné vplyvy na jej psychiku. Všetko sa však vďaka terapiám a psychologičke zlepšilo. No ďalším kameňom úrazu v jej živote sa stalo očkovanie, pre ktoré sú jej priateľstvá poriadne naštrbené.

Lujza Garajova Schrameková si prešla poriadne náročným obdobím. A aby toho na jej pleciach nebolo málo, jej niektoré kamarátske vzťahy nevedia zvládnuť polarizáciu ľudí na očkovaných a neočkovaných. „Ja som nahnevaná aj na seba, pretože som, obávam sa, možno prišla o ďalšiu kamošku, pretože som nedokázala do tej témy nevŕtať. Viem, že sa očkovať nechce, a napriek tomu som mala potrebu to s ňou riešiť. Asi možno niekde bola aj taká namyslenosť, že sa mi možno podarí ju presvedčiť,“ prezradila v podcaste Svetlo uprostred tunela Lujza, ktorá je zaočkovaná, ako aj zvyšok jej rodiny.

„Ešte v lete som sa pohádala s kamarátkou, tiež veľmi dobrou, a odvtedy s ňou neviem komunikovať, pretože mi povedala, že ona si koronu ani nevšimla. Chápem, ona stále chodila do roboty, majú zopár kamarátov a jej sa život nezmenil. Ale pre mňa to bola taká boľavá vec, keď povedala toto, že ja som si koronu ani nevšimla, po tom, čo ja som skoro rok bola doma a som si ju teda, k...a, všimla, tak mi prišlo, že asi nemôžeme byť v tom prípade už kamarátky. Je mi z toho hrozne smutno, ale ja som nevedela oddeliť to, že ak niekto tvoj blízky evidentne tým všetkým zasiahnutý je, tak si to musíš všimnúť,“ dodala s ľútosťou v hlase Garajová.

Opäť doma a bez práce

Pre herečku sa začína opäť nepríjemné obdobie, keď sa nemôže venovať svojej milovanej práci. „Naozaj som presvedčená, že sme nemuseli byť v tejto situácii, že sme neuseli byť znovu v lockdowne. Dnes mi prišlo už päť esemesiek o všetkom, čo je zrušené. Predstavenia, ktoré odpadli, odpadla mi už silvestrovská moderovačka, proste všetko. Veď áno, ak to pre niečo je dobré, nech to tak je, ale...“ dodala nešťastná Lujza, ktorá však nestráca nádej.