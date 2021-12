Spevák Paľo Habera je na zimu pripravený, ako sa patrí: So snehom si poradí

Spevák kapely Team a porotcovský kat Paľo Habera (59) sa na zimu poriadne pripravil. Nezaskočila ho ani nádielka snehu, ktorá pokryla aj okolie jeho domu.

Neváhal preto zobrať do rúk lopatu, nasadiť si čapicu na hlavu a urobiť so snehom poriadok. Napriek tomu, že má Habera množstvo fanúšikov a už roky patrí medzi úspešných a obľúbených hudobníkov, na nič sa nehrá.

Tak ako mnohí aj on má okrem pracovných povinností aj tie každodenné, rodinné. A keďže zima už prišla a kde-tu sa objavila aj prvá snehová pokrývka, musel sa teplo obliecť a zamakať pri odstraňovaní snehu okolo svojho domu. A veruže to bola makačka. „Image-neimage, lopata do ruky, sopeľ pod nosom a pome. Hviezda jak hovado,“ poznamenal vtipne Paľo na sociálnej sieti.