Kabrheľová v novej relácii otvorene o temnom období jej života: Mám strach z alkoholu

Podnikateľka Nora Kabrheľová (63) už pred rokmi zažiarila na televíznych obrazovkách svojou bezprostrednosťou.

Aj keď úspešné obdobie vystriedalo na istý čas to zlé a ona skončila v roku 2013 vo väzení, dokázala sa postaviť na nohy. Dnes žije spokojný život, no ťažké depresie na nej zanechali následky.

Kabrheľovú postihlo temné obdobie, keď trávila väčšinu času doma sama. „V Sabinove som bola 4 roky a ten posledný rok som už mala také depresie, že už keď som sestre volala, ona to na hlase poznala,“ otvorene priznala Nora vo svojej novej relácii. „Takéto obdobie som mala aj päť - šesť rokov. Triasla som sa ako alkoholik. Ja nevypijem, lebo to nerobí dobre.. alkohol keď dáte na depresiu. Nedám si, lebo sa bojím,“ dodala s tým, že sa obrátila aj na odborníkov. Nedávno však zmenila prostredie a presťahovala sa do Bratislavy. Čas zabíja prácou, či len tak sedením na káve a pozorovaním okolia, aby si ju depresia znova nenašla.