Herec František Kovár naplno zarezáva na pľaci počas pandémie: Prečo riskuje svoje zdravie?!

František Kovár (75) patrí k popredným hercom na slovenskej scéne. Svoj talent predvádza nielen na doskách Slovenského národného divadla, ktorého členom je už od roku 1987, ale aj pred televíznymi kamerami.

Momentálne hviezdi v úspešnom seriáli Nemocnica, kde stvárňuje postavu múdreho a vtipného primára. Aj napriek zúriacej pandémii koronavírusu nemá o pracovné ponuky núdzu a hrnie sa do všetkého, čo príde. Patrí však do rizikovej skupiny, ktorú koronavírus trápi v nevídaných rozmeroch. Herec má však na vec jasný názor.

Kovár aj napriek tomu, že v súvislosti s koronavírusom patrí do rizikovej skupiny, vo svojom zrelom veku pracuje ostošesť. „Robím tú Nemocnicu, to robím priebežne stále. Do toho som robil aj veľmi zaujímavý film Spiaci účet so Slavom Lutherom,“ povedal Kovár Novému Času. V Slovenskom národnom divadle účinkuje ako herec činohry. Aj napriek tomu, že je divadlo pre návštevníkov momentálne zatvorené z dôvodu pandémie, niektoré predstavenia si môžu pozrieť cez online prenos.

Herec sa však pred nákazou chráni a nič nepodceňuje. S vírusom už skúsenosti má, keď pliaga sadla tento rok aj na neho. Našťastie je jeho milovaná manželka Danka lekárka, a tak vedela, ako mu najlepšie pomôcť. Pred prácou sa vždy poctivo testuje, aby chránil seba aj svoje okolie. „Testujeme sa priamo pred každým predstavením v divadle, a priebežne máme aj PCR testy v Jojke,“ potvrdil nám príjemný Kovár a dodal, že neváhal ani pri očkovaní. „Už som po tretej dávke a všetko je v poriadku.“