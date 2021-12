Ján Gordulič: Krach po dotácii 120-tisíc eur! Kto mu odklepol mastnú podporu?

Moderátor, scenárista a komik Ján Gordulič (41) zažíval počas dlhotrvajúcej pandémie krušné časy tak, ako aj väčšina podnikateľov či umelcov.

V jeho prípade sa však zamračené nebo nad jeho hlavou vyjasnilo v momente, keď mu štátne inštitúcie odklepli kráľovské dotácie na jeho podnikanie v oblasti kultúry. Z verejne dostupných zdrojov je totiž jasné, že po Gorduličovom plači prišiel úsmev, keď mu na účtoch cinklo viac ako 120-tisíc eur! Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Napriek štedrej finančnej injekcii však svoje podnikanie zatvoril. Najnovšie prejavuje záujem o pomoc od svojich kontaktov na najvyšších miestach a snaží sa v rámci Bratislavy získať nové lukratívne priestory na opätovné spustenie svojho biznisu.

Napriek tomu, že sa Jánovi Gorduličovi roky v umeleckej brandži darilo, pandémia ho zrazila na kolená. Musel zavrieť svoj Silné reči Comedy Club a aj kaviareň, ktorú podľa jeho slov dotoval z vlastného. Koronakríza niekdajšiemu poštárovi z relácie RTVS Pošta pre teba tvrdo sekla vo viacerých biznisoch po zárobkoch, a tak sa obrátil o pomoc na ministerstvá či fondy.

A vo väčšine prípadov aj pochodil. Keď už nevidel svetlo na konci tunela, z ministerstva kultúry mu pre jednu z jeho firiem prišlo na účet 75-tisíc eur. Grant na znižovanie ekonomických dosahov v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 zo štátneho rozpočtu mu bol vtedy vyplatený jednorazovo.

Takmer dva týždne na to mu rezort ministerky Natálie Milanovej odklepol aj druhý grant s tým istým názvom vo výške 41 248 eur na ďalšiu firmu. Aj keď mohli mnohí o takejto finančnej injekcii len snívať, Gorduličovi sa zadarilo. „V rámci toho, čo si štát môže dovoliť, je to adekvátna podpora. Mne to pomohlo, nečakal som to. Netušil som, že sa to stane. Vrátili sa mi tak niektoré súkromné peniaze, ktoré som mal z iných vecí a dával ich napríklad do klubu. Myslím si, že podpora je dostatočná, ale je to otázne, lebo ja som jednoosobová eseročka,“ vyjadril sa moderátor k vysokým dotáciám pre Nový Čas.

„Je otázne, čo vo firme, kde sú dvaja, traja... Ja som mal šťastie. Iné podpory ma nezasiahli. Som vďačný za čokoľvek. Podarilo sa mi opäť sa postaviť na nohy. Tie roky boli zlé, ale toto mi výrazne pomohlo, aby som neskrachoval úplne,“ dodal Gordulič, ktorý musel napriek tomu svoj comedy klub zatvoriť.