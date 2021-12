Iveta Malachovská terčom sexuálneho obťažovania: Rázna reakcia moderátorky!

Silná téma. Ostrieľaná moderátorka Iveta Malachovská (56) má úspešnú kariéru a žije v šťastnom manželstve s operným spevákom Martinom Malachovským (53). Uplynulý štvrtok prišla ako jedna z hostí diskutovať do relácie Silná zostava.

Hlavnou témou bola debata o tom, kde je hranica galantnosti a kde sa už začína obťažovanie. A práve Iveta bez okolkov šokovala, keď prehovorila o svojej osobnej skúsenosti so sexuálnym obťažovaním.

Iveta pôsobí na televíznych obrazovkách už dlhé roky ako úspešná moderátorka. Málokto však vedel, že aj ona si prešla nepríjemnými skúsenosťami. „Zažila som sexuálne obťažovanie, ale priznám sa, že som to v danej chvíli nebrala, že je to sexuálne obťažovanie, ale brala som to ako čosi, keď mi niekto prejavuje väčšiu náklonnosť, na akú som bola pripravená. Ale od prvej chvíle, ako som ho zažila, tak som si vedela spraviť poriadok, pretože som bola tak v rodine vychovávaná, že sú určité limity, spoločenské pravidlá,“ priznala v Silnej zostave moderátorka, ktorá si vedela v danej situácii všetko upratať.

„A keď poviem upratať, tak to bolo veľmi jasné, a to teda: Poprosím, nedotýkajte sa ma, je mi to veľmi nepríjemné,“ doplnila Iveta, ktorá, žiaľ, dostávala aj nemiestne ponuky, za čo by mohla čakať kariérny postup. „Samozrejme, že sa mi to stalo, a minimálne dvakrát. Ja som taká prekvapená, keď niekto povie, že bol zneužitý po tom, ako ho niekto pozval na večeru do hotela. Keď mňa pozýva niekto na stretnutie ohľadne mojej kariéry, tak prvá vec, ktorá by ma prekvapila - keby mi niekto povedal príďte na večeru do hotela,“ doplnila.

Treba sa ozvať

Iveta sa vyjadrila aj ku kampani #MeToo, ktorá vznikla pri škandále okolo hollywoodskeho filmára, ktorý bol herečkami obvinený zo sexuálneho zneužívania. „Nie je to celé, v poriadku, no mňa trošku na tom mrzelo to, že 20 rokov to nikto nikomu nepovie. Ak mňa niekto obťažuje a je môj nadriadený, tak to poviem možno prvej kamarátke. Myslím si, že je to vždy o tom, čo si k tomu človeku môžeme dovoliť, keď, tak to poviem niekomu najbližšiemu alebo v práci a nech to niekto iný rieši, keď ja si v tom poriadok spraviť neviem,“ dodala.