Karin Majtánová túži stráviť vianočné sviatky v exotike: Nad obľúbenou tradíciou visí otáznik

Moderátorka Karin Majtánová vhupla v auguste tohto roku po siedmich rokoch vzťahu do manželstva s partnerom Petrom Kremnickým. Dvojicu tak čakajú prvé Vianoce ako manželov a tak sa naskytá otázka, ako ich prežijú. Energická brunetka totiž zvykla počas vianočných sviatkov s rodinkou ujsť do tepla, no nad touto príjemnou tradíciou visí vzhľadom na šíriacu pandémiu otáznik. Moderátorka sa však nevzdáva a nám zo svojich vianočných plánov poodhalila viac!