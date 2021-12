Renáta Názlerová skončila s neúprosným covidom v nemocnici: Liečbu protilátkami takmer nestihla!

Známa tvár Televízie JOJ a riaditeľka Domova sociálnych služieb v Pezinku Renáta Názlerová (53) bojuje s covidom. Ako informoval Nový Čas, keď sa jej objavili prvé príznaky, antigénový test ukázal negatívny výsledok.

Jej zdravotný stav sa však nezlepšoval a známa tvár čakala dlhých osem dní, kým sa dostavila na presnejší PCR, čím poriadne riskovala. Chronické problémy s dýchaním v spojení s koronavírusom si tak na nej vyberajú daň a jej stav si vyžiadal návštevu nemocnice. Práve tam šéfke domova seniorov nasadili liečbu, ktorá nie je lacnou záležitosťou.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Ani Názlerová, ktorá je plne zaočkovaná, sa zúriacemu koronavírusu nevyhla. Kašeľ a teploty ju trápia už takmer dva týždne. Keď však začala pociťovať prvé príznaky ochorenia, okamžite zakročila. „Hneď, ako sa objavili príznaky, som si robila antigénový test, ktorý vyšiel negatívny. Od prvých príznakov som doma a izolovaná,“ priznala Novému Času Renáta, ktorá PCR test absolvovala až na 8. deň, čo sa zmietala v horúčkach.

Podľa lekárky to však nebolo šťastné rozhodnutie. „Keď ku mne príde pacient s príznakmi, ihneď urobím PCR test, aby som vedela, či liečim pacienta s ochorením dýchacích ciest, alebo covidového,“ povedala Novému Času internistka Etela Janeková a k liečbe dodala: „Podanie liečby je do desiateho dňa od zistenia pozitivity PCR testom a v podstate by ju mal podstúpiť pacient, ktorý je v úvode ochorenia a nepotrebuje liečbu kyslíkom, čo znamená v ľahkom priebehu.“ Názlerovej napokon test nákazu potvrdil a ona tak hľadala riešenie, ktoré by jej pomohlo cítiť sa lepšie. „V nemocnici mi podali monoklonálne protilátky. Je to liečba, ale už som doma,“ povedala nám Názlerová krátko po jej absolvovaní. Stihla ju však len tak-tak, pretože podanie takýchto protilátok je určené pre pacientov do desiatich dní od spozorovania prvých príznakov.