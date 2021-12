Dominika Kavaschová so snúbencom urobili rázne rozhodnutie: Končíme s tým!

Slovenská herečka Dominika Kavaschová (32), známa z obľúbeného seriálu Oteckovia, si spolu so snúbencom Danielom Fischerom (34) dala predvsazatie, ktoré bude trvať do Vianoc.

Rodičia rozkošnej dcérky Maie sa rozhodli, že svoj jedálniček od základov zmenia už od začiatku decembra.

Energická herečka Dominika Kavaschová si momentálne užíva materskú dovolenku. Ako sama priznala, spolu so snúbencom, hercom Danielom Fischerom si dali záväzok, že zmenia svoje stravovacie návyky. „Povedali sme si, že od 1. 12. 2021 nebudeme jesť sladké ani pečivo až do Vianoc,“ prezradila sympatická herečka. „Tým, že je advent a včera som zjedla celý adventný kalendár, tak sme chceli s priateľom len inšpirovať ľudí, sebe nejak dopomôcť zbaviť sa závislosti od sladkého a pečiva, tak sme si dali takúto výzvu do Vianoc a uvidíme, ako to zvládneme,“ priznala, čo ich inšpirovalo, mamička malej Maie.

Dominika však priznala, že okrem malej závislosti od dobrôt máva aj svoje ,náladičky‘, ktoré musí jej snúbenec znášať. Ten však z napätých situácií dokáže bravúrne vykorčuľovať. „Milujem ho ako muža, otca, priateľa a pravidelného vyhadzovača smetí v našej domácnosti. Bačujeme si spolu pomaly už tri roky a poznáme sa dokopy asi dvanásť rokov. Je na mňa taký dobrý a reaguje tak, že by to mohol vyučovať na školách. Prvý semester: ako reagovať na partnerkine hormonálne výkyvy,“ prezradila Dominika na záver.