Veľké prekvapenie! Nora Kabrheľová sa vracia na scénu s vlastnou reláciou: Návrat legendy

Prekvapenie! Nora Kabrheľová (63), ktorú celé Slovensko spoznalo pod priezviskom Mojsejová, sa po dlhých rokoch vracia pred kamery.

Už v nedeľu 5. decembra bude mať na webe cas.sk premiéru prvá časť novej relácie Nora na čase, v ktorej bude hrať hlavnú rolu jej podrezaný jazyk, sarkazmus a schopnosť priamočiaro glosovať prakticky na akúkoľvek tému. V rovnakom duchu sa niesol aj náš rozhovor s ňou.

Na webe cas.sk budete mať vlastnú reláciu. Ako sa cítite pred našou kamerou?

Pred kamerou sa cítim hrozne. (smiech) Dobre mi je, len keď sa točím sama. Ale už som si zvykla a teším sa z toho, lebo mi to trochu chýbalo.

Čo je v poslednom období vašou hlavnou aktivitou?

Mojou hlavnou aktivitou je dôchodok. Chvála Pánu Bohu som sa toho dožila, že som dôchodkyňa. Mojou prioritou je užívať si to a popritom si sem-tam niečo natočiť na internet. Ale výhoda je, že to robím len vtedy, keď ma to baví. Nemusím to robiť ako prácu.

Čo presne točíte?

Všeličo. Teraz som točila, ako sa zoznamujú ľudia, na tom som sa aj dosť nasmiala. Samozrejme, všetci odo mňa chcú, aby som točila s cigaretami, lebo asi nikto z celebrít nefajčí, len ja. (smiech) Ale robím to veľmi rada. A ešte všeličo iné, čo príde.

Zažili ste veľkú televíznu slávu. Nechýba vám to ani trochu?

Vôbec, ja mám slávy dosť aj bez telky. Keď sedím na káve, ľudia ma spoznajú a potom im strážim nákupy alebo bicykle. Normálne si zo mňa urobia SBS... Televízia mi nechýba, mám svoju vlastnú na instagrame. Ani by som už do takých vecí nešla. Teraz sa cítim zdravotne dobre, ale boli časy, keď to bolo inak. Aj teraz mi niekedy trepe srdce. Musím na seba dávať pozor, žiadne televízne vypätie nepotrebujem.

