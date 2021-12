Sladké tajomstvo pod zámkom, Pavol Topoľský sa stane piatykrát otcom: Prečo sa bál hovoriť o radostnej novinke

Divadelný, televízny a dabingový herec Pavol Topoľský (60) sa o niekoľko mesiacov stane piatykrát otcom.

Herec, ktorý je už nejakú tú dobu neoddeliteľnou súčasťou úspešného seriálu Oteckovia, si manželstvo skúsil už trikrát. S poslednou manželkou Vierkou Bielikovou (33), s ktorou sa oženil v tajnoti, však onedlho privítajú na svet svoje prvé bábätko. Umelec si toto tajomstvo strážil, dokedy to šlo. Novému Času však prezradil, prečo sa bál hovoriť o svojej veľkej radosti.

Herec Pavol Topoľský je samé prekvapenie. Keď sa mu narodila vnučka Laura, ktorú mu priniesla najtaršia dcéra Rebeka, nikomu by nenapadlo, že sa nakoniec on sám ešte odhodlá na jedno dieťa. A je to tu! Na povrch sa dostala radostná novinka, že si obľúbený herec opäť zakladá rodinu. Kým umelec má doma už štyri dcéry, pre jeho manželku, tanečnicu Vierku, to bude prvé dieťa.

Topoľský o tehotenstve svojej zákonitej nechcel veľmi rozprávať. Viedlo ho k tomu viacero dôvodov, ktoré Novému Času ozrejmil. „Nechcem sa k tomu vyjadrovať. Nebudem tieto veci rozoberať na verejnosti. Viete, zase bude všade plno hejtov, aha, koľkorát rozvedený a starý je... Pokrikovať budú na mňa na ulici. Nechcem už súkromie rozoberať. Už stačilo, čo som si zažil,“ povedal Topoľský, ktorý informáciu o novom prírastku do rodiny nepriamo potvrdil.

Je nad slnko jasné, že profesionálny herec, ktorý nemá problém vystupovať na javisku pred stovkami divákov, chce byť v tomto prípade pred verejnosťou neviditeľný.

Láska na pracovisku

Herec sa pred časom objavil v šou Tvoja tvár znie povedome. Zvládol sa premeniť na Hanu Zagorovú či Věru Bílú. Diváci ho poznajú predovšetkým zo seriálov Susedia, Kutyil s. r. o. či Panelák, ale aktuálne hviezdi v markízackom seriáli Oteckovia. V kariére je úspešný na plnej čiare, ale aj keď mu to v láske trošku haprovalo, zdá sa, že je opäť veľmi šťastný.

Manželstvo mu už dvakrát nevyšlo a, ako už sám spomenul, vždy mal po boku výrazne mladšiu partnerku. Prvý raz sa oženil ako študent vysokej školy. Otcom sa stal už ako 22-ročný. S prvou manželkou má dcéry Luciu a Rebeku.

Exmanželka Marika bola mladšia o celých dvadsať rokov. S bývalou tanečnicou SĽUK-u sa zoznámil na bratislavskej Novej scéne pri skúškach muzikálu Na skle maľované. S ňou má dcéry Kristínu a Karolínu. Manželstvo s Marikou sa mu tiež rozpadlo, ale v roku 2016 sa prevalilo, že už tvorí nový pár s mladou tanečnicou Vierkou, ktorú si aj v tajnosti zobral za ženu. Tehotenstvo manželky sa snažil do posledného momentu držať v tajnosti, ale rastúce bruško už viac nedokážu skrývať. Uvidí sa teda, či sa herec po štyroch dcérach dočká konečne syna.