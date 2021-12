Mekyho († 69) syn zdrhol po pohrebe do USA: David ide v otcových šľapajach

Smrť fenomenálneho speváka Miroslava Žbirku († 69) hlboko zasiahla nielen fanúšikov, ale najmä jeho rodinu.

S úmrtím hudobníka sa každý z členov rodiny vyrovnáva po svojom. Spevákov syn David (26) sa necelé dva týždne po pohrebe rozhodol odísť za veľkú mláku. Čo ho tam vedie?

Radikálne rozhodnutie! David Žbirka balí bicie nástroje a chystá sa na zahraničné turné. Pred dvomi týždňami pochovala milujúca rodina hudobníka Mekyho Žbirku († 69), ktorý skonal na komplikovaný zápal pľúc spôsobený neznámou baktériou. Jeho syn sa napriek zármutku chystá v Amerike rozdávať publiku dobrú náladu.

David ide totiž v otcových šľapajach. Je šikovný hudobník, ktorému učarovali bicie,a jeho talent neraz Meky vychválil do nebies. Tri koncerty v USA odohrá s austrálskou skupinou Golf Alpha Pro, ktorej je súčasťou. V New Yorku, San Diegu a slnečnom Los Angeles: „Americkí priatelia! Na niekoľkých vystúpeniach bijem do bubnov svoje najlepšie veci,“ napísal David Žbirka pre fanúšikov na sociálnej sieti.

Vstupné na tri americké koncerty je osemnásť eur a sú určené striktné koronvírusové opatrenia. Okrem toho hrá David aj v hudobnej kapele Human Pet. Zdá sa, že mladý umelec sa rozhodol so smútkom popasovať socializáciou a nevybral si cestu trápenia izolovaný od ľudí a sveta. Zrejme ani jeho otec, ktorý celý život zasvätil hudbe, by nemal námietky proti takýmto krokom svojho milovaného syna, v ktorom sa videl.