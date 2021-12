Priznanie Evelyn po rokoch v šoubiznise: S týmto má veľký problém

Komička, moderátorka a herečka Eva Evelyn Kramerová (31), ktorá momentálne hviezdi v markizáckej farmárskej reality show musela s príchodom slávy prehodnotiť a spozornieť, aby odhalila, kto to s ňou myslí úprimne a kto nie. Príležitostná herečka priznala, že má po rokoch v šoubiznise veľký problém s dôverou.

Vždy usmiata komička Evelyn otvorene prehovorila o tom, že rokmi a skúsenosťami to má s dôverou ťažšie.priznala Evelyn, ktorá sa snaží nestrácať úsmev z tváre.

„Nepovedala by som, že je to tým, že človek je verejne známy, ale skôr skúsenosťou. Kedysi som bola oveľa otvorenejšia a dôverovala som viac.“ Evelyn, ktorá je večne usmiata, priznáva, že nie vždy má dobrú náladu, ako to môže na prvý pohľad vyzerať.

„Nie som stále šťastná. Nikto nie je,“ otvorene priznala. „Snažím sa prísť na to, čo mi je, pomenovať to, vyplakať to a nejak to spracovať. Nepotláčať svoje emócie je podľa mňa to, ako dosiahneme spokojnosť rýchlejšie,“ zdôverila sa so svojím receptom na zlú náladu.