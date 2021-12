Mení povolanie?! Celeste Buckingham si buduje zadné vrátka: Túto oblasť by na ňu tipol len málokto

Sympatická speváčka Celeste Buckingham (26) je po roku a pol opäť na Slovensku.

Po psychických problémoch si išla liečiť svoju boľavú dušu na Madeiru. Práve tam jej veľmi pomohli jej rodičia a dnes sa umelkyňa opäť usmieva. No okrem toho pocítila na vlastnej koži, že kvôli pandémii koronavírusu dostal umelecký svet obrovskú stopku. Speváčka tak razom prehodnotila svoje možnosti a rozhodla sa nadobudnúť nové zručnosti, ktorými by sa vedela uživiť. Túto oblasť by však na ňu tipol len málokto!

Celeste Buckingham si na začiatku augusta minulého roka pobalila svoje kufre a odišla za svojimi rodičmi na ostrov Madeira. Za všetkým boli psychické problémy, ktoré naberali na sile, a tak sa speváčka rozhodla dať si svoje zdravie do poriadku. Dnes sa konečne usmieva a po roku sa opäť vrátila na Slovensko. Sama vie, že počas pandémie koronavírusu to má umelecký svet veľmi zložité.

Preto sa Celeste začala obracať aj v inej pracovnej sfére. „Začala som sa vo svojom voľnom čase učiť programovanie, online marketing, web dizajn a tak ďalej. Začalo ma to veľmi baviť. Pretože počas pandémie kultúra bola prvá, čo odišla a zároveň bola tak najviac obmedzená, čo sa týka nielen pracovných záležitostí, ale aj osobných,“ uviedla brunetka v Teleráne.

„Takže ja som si tak povedala, že dobre, toto je dobré znamenie poučiť sa z tejto situácie a mať aj niečo iné v šuflíku, čo by ma aj zároveň bavilo. A zrazu som si uvedomila, že 10 rokov robím len túto jednu jedinú prácu a ja som nič iné v živote pracovne a profesionálne nerobila,“ dodala umelkyňa, ktorá opäť žiari šťastím.





Nebolo to jednoduché

Buckingham všetkých šokovala, keď v lete minulého roka priznala, že po anorexii trpela ďalším závažným ochorením - dysmorfofóbiou. Práve táto choroba je definovaná ako strach z vlastnej škaredosti. No okrem toho si diétami zničila žalúdok a na slnečnom ostrove sa jej podarilo zmeniť stravovanie.

„Na Madeire je môj druhý domov. Ja by som to tak povedala, že keď sa človek nevie dať dokopy tam, tak podľa mňa sa už bude trápiť celý život, lebo to je miesto takého pokoja. A to sa netýka len nádhernej prírody, ale aj tých ľudí. Pre mňa to bolo len a len prospešné a asi to najlepšie rozhodnutie, čo som mohla spraviť pre seba,“ dodala spokojná Celeste.