Twiinska Nízlová odhodila po pôrode zábrany: V erotickej bielizni predviedla sexi telo!

Vyzerá fantasticky. Speváčka Veronika Nízlová (35) si užíva svoju rozkošnú dcérku Neu.

Pri pohľade na brunetkino telo len ťažko uveriť, že pred takmer tromi týždňami porodila. Svoje krivky vystavila na obdiv v sexi spodnej bielizni, ktorá zakryla len to najnutnejšie.





Twiinska Veronika Nízlová sa 11. novembra stala mamou a priviedla na svet svoju prvorodenú dcérku Neu. „Vitaj, Nea. Konečne sme spolu. Milujem ťa najviac na svete, budem ti tou najlepšou maminkou,“ napísala vtedy dojatá umelkyňa. No aj keď malú bude vychovávať bez otca, ktorého identitu nechce prezrádzať, s maličkou si vychutnáva každú sekundu.

A to nielen ona, ale aj jej sestra Daniela či ich rodičia, u ktorých bývajú. Na najnovších záberoch vyzerá Veronika skvelo a má telo ako z titulky magazínu. Nikto by ani netipoval, že len nedávno porodila, pretože jej telo v čipkovanej spodnej bielizni vkusne ukázalo všetky jej prednosti. A tak sa zdá, že hrdá mamička je šťastná, spokojná, a to sa ukazuje aj na jej super vyzerajúcom zovňajšku.