Riaditeľská stolička po 27 rokoch! Marcel Merčiak mieri do vedenia televízie: Ako si prilepší?

Moderátor a športový komentátor Marcel Merčiak (46) sa po mnohých rokoch nakoniec dočkal a jeho kariéra naberá na obrátkach.

Starý harcovník z Mlynskej doliny už čoskoro prijme novú výzvu. Podľa informácií Nového Času totiž vo verejnoprávnej televízii získal lukratívny flek, a to vo fachu, ktorý mu je roky najbližší. O krátky čas tak Merčiak po 27 rokoch práce v RTVS zasadne na riaditeľskú stoličku a k platu si rozhodne prilepší aj vďaka svojej relácii Čo ja viem, v ktorej bude hviezdiť aj v budúcom roku.

Rozhodli sa staviť na vysokú kartu! Štyri dni pred Štedrým dňom spustí s veľkou pompou RTVS dlhoočakávaný štvrtý televízny okruh. Po Jednotke, Dvojke a Trojke idú v Mlynskej doline nasadiť Šport. A podľa našich informácií sa hlavou tejto odnože televízie stane skúsený športový komentátor a moderátor Marcel Merčiak! Na poste intendanta tak bude mať vo výrobe hlavné slovo.

Okrem manažovania celého televízneho okruhu sa stane lídrom vlastného tímu ľudí. Tí budú musieť napĺňať jeho rozhodnutia: „Na novú úlohu intendanta sa teším, i keď vnímam, že so sebou prináša veľkú zodpovednosť. Budeme sa snažiť so svojimi skúsenosťami čo najviac rozvíjať športové vysielanie. Samozrejme, máme ambíciu vybudovať modernú, profesionálnu a životaschopnú televíznu stanicu,“ povedal pre Nový Čas Merčiak.

Profi komentátora doteraz stres neprepadol: „Trému nemám, skôr pociťujem pred štartom novej televízie napätie, aby všetko dopadlo tak, ako si predstavujeme. Najmä aby boli spokojní naši diváci,“ zhodnotil pre Nový Čas ostrieľaný moderátor a komentátor.



Je z neho „inventár“

Vo verejnoprávnej televízii začal Merčiak pôsobiť ešte v roku 1994. Už rok nato, presne v máji 1995, začal komentovať športové dianie. Internú spoluprácu v Mlynskej doline odštartoval v deväťdesiatom siedmom. Takmer tridsaťročná spolupráca medzi Merčiakom a vedením RTVS však priniesla svoje ovocie až teraz! Na lukratívne miesto sa dostal aj po tom, čo spôsobil ako vyslanec televízie škandál na tohtoročnej olympiáde, keď v hoteli poškodil zámok na dverách v emočnom vypätí. Len pár dní predtým totiž pochoval svoju milovanú mamu.

Chybu si priznal, škodu uhradil a zdá sa, že RTVS mu tento prešľap odpustila a posadila ho na šéfovskú stoličku. Okrem postu intendanta zasadne Marcel aj pred kameru. Merčiak totiž ostáva aj na moderátorskom poste Jednotky v lukratívnom vysielacom čase - piatok večer. Niekoľkonásobný držiteľ diváckych ocenení má pod palcom aj svoju reláciu Čo ja viem, ktorej ôsmu sériu začne nakrúcať v januári budúceho roka. Produkčná spoločnosť inkasuje z RTVS za výrobu jednej časti tejto relácie sumu 34-tisíc eur.





Koľko z tejto sumy pristane Merčiakovi na účet v podobe honoráru, je však otázne. Rovnako tak je neznámy aj jeho plat ako šéfa športového kanála. Aj keď to tak môže na prvý pohľad vyzerať, Marcel Merčiak nemal v televízii vždy na ružiach ustlané. V minulosti mu už prestížny flek unikol. Podľa našich informácií sa mal stať šéfom športového spravodajstva, avšak po výmene hlavného manažmentu v RTVS ho vyšachoval kolega. No oddaný televízii napriek tomu ostal. Tá to teraz, zdá sa, ocenila.

Kanál Šport sľubuje prenosy z mnohých udalostí: „V roku 2022 bude dominovať hokej, vysielame základnú časť a každý hrací deň aj play-off. V máji to budú MS vo Fínsku. Z futbalu odvysielame všetky prípravné zápasy našej reprezentácie. Ďalšie z Ligy národov, v lete to budú zápasy našich klubov v predkolách európskych súťaží. Na jeseň prenosy z Európskej alebo Konferenčnej ligy. Vrcholom budú štyri týždne svetového šampionátu v Katare. Máme zakúpené vysielacie práva na ďalšie významné športové podujatia. Rok 2022 prinesie veľa európskych a svetových šampionátov vo viacerých letných olympijských odvetviach a o slovo sa prihlási športová zima. Budeme svedkami zimnej olympiády v Pekingu, odkiaľ pripravujeme rozsiahle vysielanie,“ ozrejmil PR manažér RTVS Stanislav Čačko.