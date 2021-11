Pořízková odhalila temné tajomstvá zo vzťahu s Ocasekom († 75): Bol mnou posadnutý

Česká supermodelka Pavlína Pořízková sa dva roky po smrti manžela Rica Ocaseka rozhovorila o ich vzťahu.

S americkým hudobníkom sa bez mediálneho humbuku v roku 2017 rozišli. Aj keď sa rozvádzali, žili stále v rovnakej domácnosti. Mŕtveho Rica našla rodáčka z Prostějova jedno ráno v septembri 2019. Pár dní nato sa dozvedela, že jej neodkázal vôbec nič. Peniaze pred nedávnom ale vysúdila. A teraz začala hovoriť o povahe ich manželstva.

56-ročná modelka tvrdí, že ju Ric väčšinu času ovládal a neustále strážil. Keď sa vzoprela, bolo zle. Pavlína sa rozprávala s Amandou de Cadenet a nahrali spoločne podcast. „Ja som si jeho záujem o mňa vykonštruovala ako lásku, ale u neho si myslím, že išlo viac o posadnutosť. Bol mnou posadnutý, a pretože bol mnou posadnutý, vyzeralo to ako nekonečná láska. Nechcel, aby som čokoľvek robila. Nechcel, aby som kamkoľvek chodila. Chcel, aby som neustále bola v jeho blízkosti. Bola som poskytovateľom všetkého pre jeho dušu, a to som si plietla s láskou. Myslela som si, že toto presne je láska. Byť istým druhom jeho drahocenného objektu, ktorý nenechá odísť z dohľadu,“ vysvetľovala Pořízková v podcaste.

Lenže Ocesak jej nedovolil vyberať si ani oblečenie. „Vzal ma pod svoje krídla a hovoril mi, čo mám nosiť, čo mám robiť. Podriaďovala som sa jeho prianiam, pretože keby som to nerobila, riskovala by som, že prídem o jeho lásku a jeho láska pre mňa bola dôležitejšia ako moja kariéra alebo priatelia alebo čokoľvek, čo som chcel čítať či robiť. Samozrejme bol najdôležitejším mužom môjho života, takže som robila všetko, čo si prial po mnoho, mnoho rokov. A keď som to už nerobila, tak sa začali veci kaziť,“ rozprávala ďalej modelka českého pôvodu. Na otázku, prečo v takom vzťahu zotrvávala, mala pohotovú odpoveď, v tom čase to tak chcela.

„Myslím, že som to tak zúfalo chcela. Prahla som po takej pozornosti. Chcela som tento typ lásky. Chcela som všetko, čo mi dával, a on mi dával veľmi veľa po mnoho rokov. Bolo tu obdobie v živote, dobre, keď som nemohla robiť filmy, ktoré som robiť chcela, nemala som kariéru, ktorú som mať chcela, ale mala som to, čo som mala a myslím, že to bolo pre mňa najdôležitejšie, to bola láska," vysvetľuje v podcaste Pořízková. Ďalej v ňom tvrdí, že Ocasek bol skvelý otec pre ich synov Jonathana a Olivera. A tiež, že rockera nikdy neprestala milovať a neľutuje to, čo s ním prežila a ako to prežila. Odísť zo vzťahu ale musela v čase, keď už sa cítila nemilovaná a Ric po nej prestal túžiť ako po žene.