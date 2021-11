Hviezde Oteckov Eve Pavlíkovej praskli nervy: Všetci pokapeme na zlobu!

Hoaxov a pochybovačov má už plné zuby! Herečka a hviezda obľúbeného seriálu Oteckovia Eva Pavlíková (61) si tiež prešla ochorením COVID-19.

Práve preto sa dala očkovať a dnes už má za sebou tri dávky vakcíny proti tomuto zákernému ochoreniu. Verí totiž lekárom a odborníkom. V súčasnej situácii, keď nemocnice doslova praskajú vo švíkoch a lekári padajú od únavy, sa už ani ona neudržala a útokom zobrala všetkých rad radom. Servítku pred ústa si však rozhodne nedáva.

Pavlíková je žena, ktorá hovorí otvorene a nemá problém vyjadriť svoj názor. Inak to nie je ani v prípade pandemickej situácie, ktorá deň čo deň je horšia. „Aj keď som prekonala covid, mám už tretiu dávku vakcíny,“ povedala hviezda seriálu Oteckovia, ktorá to urobila dobrovoľne.

„Nie kvôli peniazom, nie kvôli nejakej odmene, ale kvôli tomu, že snáď (teraz to, bohužiaľ mnohí nepochopili) raz nebudú nemocnice v kolapse, snáď kultúra bude môcť žiť aj s divákmi, snáď sa opäť budeme môcť stretávať, chodievať do reštaurácií, do škôl,“ začala Eva, ktorej zdvihli žlč hlavne ľudia, ktorí šíria dezinformácie preto, aby z toho sami profitovali.