Ondrej Kandráč sa teší na sviatky: Prezradil vysnívaný dar

Významný slovenský huslista a moderátor Ondrej Kandráč (43) sa teší na netradičné Vianoce.

Umelec, ktorý je divákom známy z relácie Všetko, čo mám rád, ktorú moderoval po boku Štefana Skrúcaného (61), má doma poriadne veselo. S manželkou Erikou (39) a so svojimi ratolesťami sa totiž už začali pomaly chystať na Vianoce, ktoré prídu o necelý mesiac, a Ondrej má už teraz jasno, aké netradičné darčeky by si pod stromček prial.

Kandráč trávi všetok voľný čas s rodinou. Spoločné chvíle si krátia prípravami na Vianoce, ktoré budú tento rok netradičné. „Ja si myslím, že každé Vianoce sú iné, ako boli tie doteraz, aj keď to posolstvo je nemenné. Na jednej strane sa teším, že budeme opäť spolu, že napriek takýmto trošku zvláštnym životným situáciám, ktoré každý z nás na svete zažíva, sa môžeme v zdraví držať za ruky a tešiť sa z toho, že máme jeden druhého,“ povedal Novému Času muzikant.

Kandráč sa však teší aj na darčeky, ktoré jednoducho k Vianociam patria. „Darček je vyjadrenie toho, že jeden na druhého myslíme, že obdarujeme a rozosmejeme tvár toho blízkeho, ktorý nás obklopuje. Ja by som si chcel nájsť pod vianočným stromčekom niečo, čo by mi pomohlo, keď pripravujem moderátorské vstupy alebo audiovizuálny záznam. Niečo, čo by mi tú kamerku aj tak nejak držalo, dobre to osvietilo, nejaká dobrá LED lampa, nejaký držiak na smartfón,“ prezradil dúfajúc.

V poslednej chvíli pred lockdownom stihol ešte Kandráč vydať nové CD s koledami Pod Tatrami spí Ježiško, ktoré však svojim fanúšikom zatiaľ naživo kvôli zlej koronavírusovej situácii zaspievať nebude môcť.