Speváčka Sima Magušinová odtajnila veľkú novinu: Tehotná v čase drsných útokov!

Len nedávno čelila Sima Magušinová (33) krutým útokokom na sociálnej sieti, keď si ju nemiestne zobrali na paškál novinári Tkačenko a Ondřejíček.

Nezdráhali sa ju bezdôvodne urážať, a bol to práve Tkačenko, ktorý sa vyjadril, že by ju mali zašiť, aby sa nerozmnožovala. Nechutné slová riešil dokonca generálny prokurátor Žilinka, pre ktorého to bolo už cez čiaru. V tom čase však už speváčka nosila pod srdcom svoje prvé dieťatko. Či by boli novinári takí drsní voči nej ak keby vedeli, že je v druhom stave nevedno. Sima by mala porodiť čo nevidieť. Šťastie, ktoré momentálne s manželom Michalom (32) prežíva, tak bolo pre ňu zrejem oveľa silnejšie ako hejty, ktoré si vypočula na svoju adresu. Aký mohla mať na ňu táto situácia vplyv?

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Sima pred pár dňami zverejnila nový videoklip s názvom Sonety a fanúšikom bolo ihneď všetko jasné. Kráčajúc po rannej lúke sa jej totiž pod svetrom črtá tehotenské bruško. Speváčka a textárka je v tom! S manželom Michalom Magušinom budúci rok privítajú prvé dieťa. Dvojica najprv vzájomnú náklonnosť pred verejnosťou skrývala. Ešte v decembri 2020 nikto netušil, že si títo dvaja padli do oka.

Potom to už išlo rýchlo. Svadbu si vystrojili pred šiestimi mesiacmi: „Môj milý je môj a ja som jeho. Je darom od Boha spoznať človeka, s ktorým chcete stráviť celý život a navzájom sa ťahať v láske k svätosti,“ vyznala sa. Prešiel polrok a manželia Magušinovci môžu kupovať výbavičku. Aj keď sa Sima snažila v novom klipe nevystavovať svoje tehotenské krivky na obdiv, predsa len sa jej pod bielym svetrom guľatilo bruško, v ktorom skrýva svoj veľký poklad.

Okrem najbližších túto novinu nikto netušil a budúca mamička dokázala svoje tajomstvo strážiť až do momentu, keď by ho už zatajovať nemohla. Veľké odhalenie však prišlo práve v dobe, keď ešte neutíchol hnev ľudí na novinárov Tkačenka a Ondřejíčka, ktorí na nej svojimi komentármi nenechali ani nitku suchú.