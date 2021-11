Známa pesničkárka Sima Magušinová, ktorá do júna tohto roka používala priezvisko Martausová, sa stala terčom nechutných slovných útokov zo strany komentátora Petra Tkačenka a publicistu Rada Ondřejíčka. Umelkyňa nevyrazila do protiútoku a teraz už vieme, že na to mala krásny dôvod.

Oceňovaná umelkyňa zverejnila prvú adventnú nedeľu nový klip k skladbe Sonety. Pieseň však zatienila nádherná novinka, ktorá hneď udrela fanúšikom do očí. Sima sa totiž stane prvýkrát mamou! V klipe je väčšinu času otočená chrbtom, no i tak máme možnosť zahliadnuť pod hrubým svetrom črtajúc sa tehotenské bruško. Speváčka si svoje súkromie dobre stráži, no je jasné, že jSima je v radostnom očakávaní. Gratulujeme! Viac o nechutnom útoku na oceňovanú umelkyňu môžete čítať tu: Drsné útoky na Simu Magušinovú rieši prokuratúra: Za urážky na súd?! Prvé slová speváčky po škandále