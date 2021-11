Z hercov dobrovoľníci na covid oddelení v Nitre: Viskup a Sabová majú pre všetkých odkaz

Rozhodli sa pomáhať. Známy herecký pár z Divadla Andreja Bagara v Nitre Marián Viskup (34) a Andrea Sabová (36) sa po zatvorení divadelných brán rozhodli nastúpiť na covidové oddelenie v miestnej nemocnici.

Plánovali tak urobiť ešte v druhej vlne pandémie, avšak strach bol silnejší ako oni. Po očkovaní a prekonaní koronavírusu sa však napokon rozhodli na nejaký čas opustiť divadelné dosky a pomôcť tam, kde to najviac treba.

Fakultná nemocnica v Nitre opäť praská vo švíkoch a hľadá dobrovoľníkov. „Prebiehajú administratívne úkony s prihlásenými,“ potvrdila Tatiana Kubinec, hovorkyňa nemocnice. Medzi dobrovoľníkmi svietia aj mená hereckého páru Mariána Viskupa a Andrey Sabovej z Divadla Andreja Bagara. Na dosky, ktoré znamenajú svet, sa momentálne pre pandémiu postaviť nemôžu, a len tak sedieť so založenými rukami nechcú.

„Rozmýšľali sme o tom už počas druhej vlny, ale úprimne, mali sme strach. Neboli sme očkovaní, ani sme ochorenie neprekonali, teraz sme po dvoch dávkach a aj sme tým prešli,“ prizná úprimne Majo. „Radi by sme pomohli zložkám, ktoré to teraz naozaj potrebujú, a to sú nemocnice a ich vyčerpaný personál,“ dodáva krásna Aďa.

Obaja sa rozhodli, že čas, ktorý by mohli venovať jeden druhému, chcú radšej tráviť v nemocnici a pomôcť kde treba. „Je to veľmi namáhavá práca, nemôžeme vedieť, čo nás čaká. Vieme však, že budeme nápomocní a priložíme pomocnú ruku. Všetkým odkazujeme, aby počúvali ľudí, ktorí vedia, čo robia a sú v tom odborníci. Neboli k sebe navzájom a k ľuďom, ktorí im chcú pomôcť, zlí a prežili tieto časy v zdraví,“ dodali na záver.