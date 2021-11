Vašo Patejdl má aj po rokoch výčitky kvôli svojim potomkom: Pri deťoch by som chcel vrátiť čas

Dnes síce žije spevák Vašo Patejdl (67) v šťastnom manželstve s Milušou (50) a so synom Benjamínom (13), no nie vždy bol jeho súkromný život taký harmonický.

S druhou manželkou sa dal dokopy, až keď sa prevalila jeho nevera a paralelný život v Česku. Keď ukončil prvé manželstvo s Alenou (66), deti z tohto zväzku sa mu odcudzili. Priznal, čo bol kameň úrazu a prečo si ho deti takmer vôbec neužili! Priznáva však, že by bol najradšej, keby mohol vrátiť čas a všetko vyriešiť inak.

Patejdlov ľúbostný život nemal vždy na ružiach ustlané. Jeho terajšia manželka Miluša, s ktorou má syna Benjamína, bola niekoľko rokov jeho utajovanou milenkou. Pre hudobnícky život v tom čase na synov Vaša a Roba z manželstva s Alenou nebolo veľa času. S Elánom bol neustále na cestách a rodina tak žila viac od seba ako spolu.

Synovia otca videli len zriedka a hudobník to ľutuje: „Moje staršie deti si ma neužili. V tom určitom období človek na deti veľa času nemal, lebo akurát boli koncerty, veľa povinností. Takže je tam pocit nie úplne zvládnutého otcovstva. Boli by tam však iba dve možnosti: buď by som tu dnes nesedel ako autor a interpret, alebo druhá možnosť je tie deti nejako vybaviť do života,“ povedal pre Nový Čas Nedeľa.

„Výchova potom väčšinou zostáva na matkách. Dnes je to trošku iné – už toľko nekoncertujem, som naozaj 70 - 80 % času doma, takže mám príležitosť a viac času sa so synom stretávať, viac vychovávať, čo si užívam. Je to údel, nedá sa s tým nič robiť,“ povzdychol si. Vašo si však pri prvých dvoch synoch sype popol na hlavu: „Mám výčitky, ale nič s tým neurobím. Často rozmýšľam - keby som znova bol v tej situácii ako vtedy, či by som urobil niečo inak. Ale asi nie.“

Vzťahy sa po rokoch vylepšili, z čoho sa teší: „Tým, že bývam v Prahe, sa so starším synom, ktorý tiež žije v Prahe, vidím o niečo častejšie. Som už aj viacnásobný dedko. Mrzí ma len, že svoje vnúčatá nemôžem teraz kvôli korone vidieť častejšie. So synmi, ale aj s bývalou manželkou sme, myslím si, v korektnom vzťahu.“