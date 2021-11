Wanda Hrycová pár mesiacov po prekonaní covidu: Mám veľké problémy! Producentku ratovali aj na pohotovosti

Úspešná slovenská filmová producentka Wanda Adamík Hrycová (43) sa priznala, že po tom, čo prekonala koronavírus v januári tohto roka, má dlhodobé zdravotné problémy, z ktorých sa stále nevie spamätať.

Jeho následky pociťuje v bežnom živote aj dlhé mesiace po prekonaní, čo jej robí poriadne vrásky na čele. Medzi inými problémami sa jej vrátili aj obávané alergie z minulosti, ktoré ju následkom koronavírusu začali opäť trápiť.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

V januári tohto roka zápasila producentka Wanda Hrycová s koronavírusom. Prvé dni boli pre ňu náročné. „Po piatich dňoch a cca 90 prespatých hodinách som späť medzi živými,“ priznala vtedy pre Nový Čas Wanda, ktorá opísala ťažký boj s chorobou. „Zaľahla som s bolesťou hlavy a celého tela. Prišiel výsledok PCR testu a som pozitívna,“ priznala vtedy šokujúcu informáciu.

Napriek tomu, že vírus prekonala pred niekoľkými mesiacmi, trápi sa dodnes! Opakuje sa jej séria nepríjemných zdravotných ťažkostí, ktoré jej komplikujú život. „Už dlhodobo mám priamo súvisiace následky. To znamená, že cítila som to na behu, že nezabehnem toľko ako predtým. Kondička sa vracala veľmi, veľmi pomaly,“ prezradila sympatická blondínka, ktorá však jedným dychom dodáva, že zdravotných komplikácií má hneď niekoľko.

„V lete sa mi spustila séria niekoľkých nepríjemných alergií, ktoré, samozrejme, nikto nepotvrdí na 100 %, že to súvisí s covidom, no alergologička sa mi vyjadrila, že by nebola prekvapená, lebo sa jej to stáva veľmi často, že ľudia po prekonanom covide chodia s novonadobudnutými alergiami,“ povedala Wanda, ktorá dokonca skončila na pohotovosti.

Jej komplikácie si tak vyžiadali zásah lekárov. „Mala som až astmatické stavy. Je to veľmi nepríjemné, toto leto som dvakrát skončila na pohotovosti. Sú to stavy, ktoré som nikdy predtým nemala. Neviem, čomu inému by som to pripísala. Je to nabúraná imunita a to ja sa považujem za zdravého človeka, chvalabohu.“

Snaží sa žiť zdravo

Hrycová sa o seba stará a snaží sa v rámci možností aj behávať. ,,Starám sa o seba, zdravo žijem, nemám vôbec žiadne choroby a napriek tomu, odkedy som ten covid mala, tak vlastne cítim, že to nie je úplne v poriadku.“ Vďaka nepríjemnej skúsenosti a momentálnej situácii na Slovensku dúfa, že tretiu dávku vakcíny dostane čo najskôr.

„Hneď ako bude možné dať si ďalšiu dávku a urobiť hocičo pre to, aby som to svinstvo nedostala znova, tak to urobím. Vidím vo svojom okolí dôležitosť očkovania, že aj dvakrát zaočkovaní ľudia ten covid dostali, našťastie nekončia v nemocniciach a to je najdôležitejšie. Treba sa chrániť, to zdravie je len jedno. Musíme robiť všetko pre to, aby sme predišli nejakým brutálnym komplikáciám,“ priznala Novému Času rozhodne producentka, ktorá zatiaľ zvažuje očkovanie svojich detí.

„Popravde, zatiaľ na to nemám nejaký názor. Čakám na vyjadrenie odborníkov. Nie som medik, ja dôverujem odborníkom, takže to, čo odporučia, a to, čo povedia, podľa toho sa zariadim,“ dodala na záver.