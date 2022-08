Biela košeľa sa hodí ku všetkému: Aha, ako to v nej týmto známym ženám pristane!

Biela košeľa by mala byť základom nielen pánskeho, ale aj dámskeho šatníka. Nosiť ju môžete na viacero spôsobov a hodí sa naozaj na každú príležitosť.

Keď budete niekedy stáť pred skriňou a lamentovať, že nemáte čo na seba, spomeňte si na tento nesmrteľný a nadčasový kúsok.



Rockovo

Ak sa rady obliekate do riflí ako herečka Kristína Svarinská (32) a elegantný štýl veľmi nemusíte, aj tak môžete využiť bielu košeľu. Do džínsov ju pokojne zastrčte alebo ju nechajte len tak voľne, oboje bude dobré. Obuť si môžete jednoduché biele tenisky, ale zlé nebudú ani vysoké lodičky, ktoré môžu byť červené. Klasická kožená bunda k tomu a rockerka je na svete!Vesty sú túto sezónu módnym hitom. Dajú sa nosiť so všetkým a na tisíc spôsobov. Tanečnica Katarína Jakeš (33) hnedú vestu skombinovala s bielou košeľou, legínami a teniskami. Športový štýl tak povýšila na trendovú záležitosť. Vyzerá to veľmi šik a určite je to vhodné na výlety a prechádzky do mesta.Speváčka Beáta Dubasová (58) si na nákupy obliekla o číslo väčšiu bielu košeľu, ktorú zastrčila do trojštvrťových vzorovaných nohavíc. Tento ležérny štýl obľubujú mnohé dámy, pretože je veľmi pohodlný, pôsobí mladistvo a vie vám opticky ubrať zopár rôčkov.V poslednej dobe je u žien rôzneho veku veľmi populárny pánsky štýl. Sako, nohavice aj biela košeľa musia perfektne sedieť, aby oblečenie ako celok pôsobilo sexi a žensky. Takto môžete vyraziť na rôzne spoločenské udalosti a vždy budete neprehliadnuteľná, tak ako moderátorka Veronika Cifrová Ostrihoňová (32).

Elegantne

Soňa Müllerová (60) vždy vie, čo sa nosí. Bielu košeľu zastrčila do sivej plisovanej sukne, ku ktorej zladila lodičky rovnakej farby. Celý outfit doladila hrubým koženým opaskom, a tak pôsobil absolútne štýlovo. Nielen dlhé sukne sú kombinovateľné s košeľou. Môžu byť aj mini, áčkové alebo puzdrové.