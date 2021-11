Daniela sa na vystúpenie v ČSMT pripravovala 10 rokov: Talent z detského domova odrovnal porotu!

Všetko mohlo byť úplne inak! Nádejná a talentovaná speváčka Daniela Pokorná (23) sa už dnes večer predvedie v šou Česko Slovensko má talent, kde vystúpi so známou gospelovou pesničkou.

Mladá muzikantka, ktorá to nemala v živote vôbec jednoduché, túži po šťastnom živote, a tak stavila na jednu kartu. Rada by sa vydala na profesionálnu dráhu speváčky, aby si zabezpečila lepšiu budúcnosť a pomohla aj ľuďom, ktorí zmenili jej život od základov. Ako dievčatko si ju totiž pestúni zobrali z detského domova a aj vďaka nim sa v nej zrodila láska k hudbe. Z jej talentu padne celá porota na zadok.

Daniela sa ako malé dievčatko ocitla v detskom domove, kde nesnívala o ničom inom, len o láske a milujúcej rodine. Jej sen sa nakoniec vyplnil a ona sa ocitla v pestúnskej rodine, kde vyrastala s ďalšími jedenástimi deťmi. „Nazvala by som to ako veľké šťastie, lebo do domova mali ísť rodičia pre úplne iné dievčatko, ale to už tam nebolo, pretože prišli neskoro a zostala som tam ja. V rodine nás bolo dvanásť. Dlho som bola najmladšia, ale pred pár rokmi si rodičia zobrali ďalšie dve dievčatká dvojičky. Moji súrodenci sú najväčšie slniečka na svete a ja ich milujem,“ prizná nádejná speváčka, ktorú pestúni vo všetkom podporovali. „Po tom, ako si ma zobrali do rodiny, ma celý život viedli k hudbe,“ vysvetlí Daniela, ktorá ich ohúrila nielen krásnou farbou hlasu, ale aj pokorou.