Speváčka Tina šokuje po rozvode so Separom: Priznala novú lásku?!

Slová plné tajností. Speváčka Martina Csillaghová (37), alias Tina tvorila pár s Michaelom Kmeťom (35), alias Separom šesť rokov.

Ich vzťah však stroskotal a dvojica v auguste minulého roka išla od seba. Raper už nejaký čas však tvorí pár s tanečnicou Cynthiou Tóthovou (22) a, ako sa najnovšie ukazuje, zdá sa, že ani speváčka nie je už sama.

Raper sa usmieva po boku priateľky Cynthie Tóthovej a, ako sa zdá, ani Tina už nie je sama. Umelkyni robia najväčšiu radosť jej deti, dcérka Tia Liliana, ktorú volajú Anička, a syn Leo. No podľa všetkého je aj šťastne zamilovaná. Na jej konte sa totiž objavili otázky, čo ju teší v poslednej dobe a či je zadaná, alebo nie. „Moje deti a on. Som šťastná. A on tiež," zazneli tajomné slová speváčky. A aj keď zatiaľ to vyzerá, že ide o tajnostkárske náznaky nového partnera, istota je v tom, že Tina srší radosťou zo života.