Fanúšikovia Elánu zajasajú, Vašo Patejdl o novom albume: Sú tam nahrávky, ktoré neboli zverejnené

Kapela Elán sa v roku 2018 definitívne rozpustila, no i tak teraz páni vydali nový dvojalbum Ôsmy svetadiel.

O tom, prečo sa tak rozhodli, sme sa rozprávali s Vašom Patejdlom (67). Pre Nový Čas Nedeľa prezradil aj to, ako prežíva koronové obdobie, či a čo sa učil so svojím školopovinným synom Benjamínom (13), aký vzťah má so synmi z prvého manželstva, s exmanželkou aj s Jožom Rážom.

Čo cítite, keď sa pozeráte na historické fotky, ktoré sú súčasťou najnovšieho dvojalbumu Ôsmy svetadiel?

Boli časy boli, keď sme boli ešte mladí a pekní. Ako sa hovorí, dnes sme už len pekní. (smiech) Štyridsať rokov je štyridsať rokov, ale bola to prvá tehlička do skladačky, keď sme začínali našu kariéru a snažili sa vybudovať niečo, na čom by sme mali potom ďalej rásť. Boli sme naozaj plní elánu, podľa ktorého sme sa aj nazvali.

Elán sa ale pred pár rokmi rozpadol. Čo vás viedlo vydať už po ukončení spoločnej kariéry dvoj-CD?

Bol to najmä zámer vydavateľa, ktorý nám tým urobil radosť a darček. Elán naozaj nefunguje ako taký - že by sme hrali koncerty či vydávali albumy, ale sú niektoré veci, ktoré idú ďalej svojím životom a k tomu patria aj výročia, oslavy a pripomenutie si celej našej histórie. Potešilo nás, že po toľkých rokoch sa vydáva reedícia spolu s ďalšími zaujímavými bonusmi. Dosť dlho sme na tom po rozhodnutí vydať pracovali, hľadali sme raritné nahrávky, aby sme mohli našich fanúšikov potešiť niečím, čo si ešte doteraz nemali možnosť vypočuť. Takže je to taká špecialita. Vychádzajúc z toho, že toto je náš prvý album, tak máme ešte niekoľko ďalších desaťročí čo robiť, keď budeme oslavovať a robiť reedície ďalším našim albumom.

Čiže je šanca, že sa dočkáme ešte ďalších albumov aj po ukončení pôsobenia kapely?

No, dúfajme. Treba povedať, že k tomuto vychádza nielen CD, ale aj remastrovaný vinyl. Niektoré albumy sú len na CD-čkách, takže bude zaujímavé, keď sa vinylové verzie dostanú na svetlo sveta.

Sú na novom dvojalbume aj skladby, ktoré sme ešte nepočuli?

Nie je tam žiadna nová ani nejaká objavená stará pesnička, ktorá by ešte nebola vonku. Všetky sú známe, ale niektoré naozaj špeciálne. Sú tam nahrávky, ktoré neboli zverejnené, niektoré sú dokonca ešte mono, lebo stereo verzie sa nezachovali, takže sú to naozaj také zvláštnosti.

