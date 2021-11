Herečka Dominika Kavaschová: Návrat do Oteckov počas materskej?!

Sympatická herečka Dominika Kavaschová (32) sa pred vyše šiestimi mesiacmi stala hrdou mamou dcérky Maie.

Rozkošné dievčatko má so snúbencom, hercom Danielom Fischerom (34). Práve pre materské povinnosti brunetka prácu odsunula na vedľajšiu koľaj, ale, ako sa zdá, sympatická herečka opäť poškuľuje po pracovných ponukách. Jej rola obľúbenej Sisy v markizáckom seriáli Oteckovia síce dostala stopku, no nie definitívnu.

Dominika Kavaschová je maminou Maie, ktorá je pre ňu prioritou. Z tohto obdobia sa naplno teší aj so snúbencom Fischerom. No pred materskými povinnosťami mala herečka rozbehnuté projekty, kde to na istý čas musela zabaliť. Jedným z nich bol aj seriál Oteckovia, kde hrala postavu Sisy. Jej odchod viacerých fanúšikov zarmútil.

Dominika im však ukázala svetielko nádeje, pretože na otázku, keby mala možnosť sa vrátiť do seriálu, bola odpoveď jasná. „Mám možnosť,“ zazneli slová herečky. A tak sa dostáva do popredia otázka, ako to je na strane tvorcov seriálu. „Dominika Kavaschová si momentálne plní materské povinnosti. Hneď ako bude pripravená vrátiť sa do denného seriálu, v Oteckoch má dvere otvorené,“ prezradila Novému Času PR manažérka Markízy Ľudmila Ráceková.