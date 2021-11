Čírová s dcérou Zoe sa pri učení vybraných slov vynašli: Chcú pomôcť aj druhým

Mária Čírová (33) je okrem speváčky aj matkou na plný úväzok.

So svojím manželom Mariánom Kachútom (47) vychovávajú svoje tri deti - Huga (12), Zoe (9) a najmladšieho Rubena (1). Práve ich jediná dcéra to má v poslednom období náročnejšie ako jej bratia. Svoje školské povinnosti musí skĺbiť s hereckými, pretože aktuálne hviezdi v seriáli Oteckovia. Preto vymýšľajú rôzne finty, ktoré jej pri učení pomôžu.

Čírová je na svoje deti nesmierne hrdá. Kým jej starší syn Hugo inklinuje k hudbe a vyniká v hre na klavíri, dcéra Zoe predvádza svoj herecký talent v obľúbenom seriáli. Avšak nezabúda ani na vzdelávanie, ktoré je niekedy veľmi náročné.

„Zoinka točí denný seriál. Kto sa s tým nestretol, nevie si predstaviť náš režim... Povedala by som aj celkom prísny režim. Všetko musí byť dokonale zmanažované,“ priznala Čírová. Aj pri učení vybraných slov sa vynašli a chcú pomôcť aj druhým. „Chceli by sme nahrať len tak pre potešenie pesničku na vybrané slová po B a M. Máme pocit, že celkovo vyšli, sú super zapamätateľné. No nevieme sa k tomu dostať, ale možno vás prekvapíme na Vianoce.“