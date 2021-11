Adela vyrukovala na Mareka Fašianga s bizarnou požiadavkou: Na jeho radu tak skoro nezabudne

Známy seriálový tatušo Marek Fašiang bude už tento piatok posilou Adelinho tímu v šou Milujem Slovensko. Adela na sympatického herca nešetrila slovami chvály a podľa všetkého oprávnene. Vyzerá to totiž tak, že má Marek znalosti v takmer každej oblasti, neváhal totiž Adele pomôcť so skutočne bizarnou požiadavkou. Akou? To sa dozviete vo videu, vy sa však zabavte aj na relácii Milujem Slovensko už tento piatok, o 20.30 na Jednotke.