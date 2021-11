Dorota Nvotová bojovala o život, pľúcna embólia a prevoz vrtuľníkom: Uväznená v nepálskej nemocnici!

Speváčka, textárka a herečka Dorota Nvotová (39) skončila po horskej túre v južnej Ázii v nemocnici.

Scenár ako z najhoršieho hororu sa začal písať v momente, keď v horskom mestečku dostala v spánku nebezpečnú pľúcnu embóliu. Umelkyňu museli okamžite zachraňovať vrtuľníkom, ktorý ju previezol do najbližšej nemocnice, kde sa začal boj o jej život. Miestnym lekárom sa ju podarilo zachrániť, ale o problémoch, ktoré nasledovali, by sa jej nezdalo ani v najhorších snoch. Uväznená v čakárni po prepustení z hospitalizácie a s kopou batožiny tak volala z Nepálu o pomoc.

Dorota Nvotová je známa svojou vášňou k Nepálu. Tentoraz sa však jej výlet skončil takmer tragicky. Počas spánku totiž dostala pľúcnu embóliu. Zachraňovať ju museli vrtuľníkom, ktorý ju okamžite transportoval do rúk lekárov. V nemocnici sa tak začal boj o jej život. Dorota priznala, že vznik krvnej zrazeniny sa môže skončiť aj fatálne: „Ak fajčíte, často lietate, alebo chodíte do vysokohorských nadmorských výšok, či beriete antikoncepciu alebo nebodaj všetko naraz, prosím, berte niečo na riedenie krvi. Nie je to vôbec zábava,“ upozornila Dorota po prepustení z nemocnice v Káthmandú, ktorá dlhodobo holduje nikotínu. Jej zdravotný stav sa našťastie podarilo stabilizovať. Čierna mora sa pre ňu však po tomto hrozivom zážitku neskončila. Úder jej podľa jej slov uštedrila poisťovňa, v ktorej mala cestovné poistenie. Prestali s ňou komunikovať a ju nemohli z nemocnice prepustiť.