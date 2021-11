Hviezda Hornej Dolnej Petra Polnišová zápasí s vírusom: Korona ma rozporciovala na kusy!

Schytala to! Talentovaná herečka Petra Polnišová (45) prežíva nesmierne ťažké dni. Podľa informácií Nového Času sa nakazila koronavírusom, ktorý v tretej vlne útočí na tisíce ľudí za deň.

Hviezda zo seriálu Horná Dolná priznala, že sa trápi a vírus jej dáva poriadne zabrať. Zatvorená doma tak bojuje s jeho príznakmi, ktoré sú podľa jej slov síce silné, ale vďaka očkovaniu, ktoré podstúpila, nie fatálne.

Koronavírus si nevyberá! Hovoriť by o tom vedela aj obľúbená herečka Petra Polnišová, ktorá sa nepríjemným vírusom nakazila. Čísla pozitívne testovaných a úmrtí sú v tretej vlne pandémie neúprosné a do štatistík sa tak už zapísala, bohužiaľ, aj ona. Podľa informácií Nového Času je v karanténe už vyše týždňa a následky nákazy pociťuje nepríjemne na vlastnej koži. „Áno, som pozitívna. Vďaka očkovaniu však nemám fatálny priebeh, ale klamala by som, keby som tvrdila, že je mi ľahko,“ priznala známa herečka Novému Času.