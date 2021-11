Kapela No Name oslavuje 25 rokov na hudobnej scéne: Vianočné dueto s hereckou divou

Kapela No Name oslavuje 25 rokov na hudobnej scéne.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Pri tejto príležitosti plánovali spraviť veľký koncert, no zhodli sa na tom, že v tejto situácii by to nemalo zmysel. Avšak nehádžu flintu do žita a pracujú na vianočnom duete s legendárnou slovenskou herečkou Božidarou Turzonovovou (79). To by sa malo do uši ľudí dostať už začiatkom decembra.

Kapela si pri príležitosti výročia pripravila pre fanúšikov viacero prekvapení. „Pracujeme na novom albume a o pár dní vyjde do éteru Vianočné dueto s Božidarou Turzonovovou, a to je teda veľká elita. My ju poznáme roky rokúce, bola to moja profesorka,“ prezradil Igor Timko v Rádiu Jemné. Aj keď vymysleli opačný pohľad na Vianoce, Turzonovovej sa nápad veľmi páčil.

„Keď to pani profesorka Turzonovová počula, hovorí - okamžite. Týmto momentálne žijeme, je to jedinečné,“ neskrýval nadšenie Igor. „Pre nás ako pre kapelu No Name je to za 25 rokov existencie vôbec prvý dueto so slovenským interpretom,“ dodal.