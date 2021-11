FOTOhádanka: Spoznávate dievčinu na zábere? Na výslní je od detstva

Usmievavá blondína sa dostala k herectvu náhodou, keď sa chcela zdokonaliť v slovenčine.

Venuje sa dabingu a moderovaniu. Navštevovala dramatický krúžok, kde si ju všimol známy slovenský režisér Štefan Uher a obsadil ju do filmu Kosenie Jastrabej lúky. Táto rola jej otvorila dvere aj do televízie. Študovala na VŠMU so Zuzanou Mauréry, a s Henrietou Mičkovicovou či Romanom Pomajbom. Zahrala si Alicu v známom seriáli Panelák. Už tri roky je pedagogičkou na Konzervatóriu v Bratislave. Má dve deti - Jakuba a Máriu. Viete, kto to je?

Správna odpoveď: Zuzana Vačková