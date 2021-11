Dano Dangl si z RTVS urobil zlatú baňu: Boris a Brambor mu vyniesli státisíce!

Nabalil sa na nich! Dano Dangl (46) je jeden z našich najúspešnejších producentov a podľa toho sa mu aj sypú kráľovské honoráre.

Na konte má viacero úspešných projektov a jedným z nich je aj šou Boris & Brambor na obrazovkách verejnoprávnej televízie. Do moderátorských kresiel posadil ex hokejistov Borisa Valábika (35) a Mariána Gáboríka (39), s ktorými si z relácie urobili zlatú baňu. Podľa zistení Nového Času si borci za tento rok, čo ich relácia beží, prišli na rozprávkové zárobky! Ďalšie státisíce však zinkasovala Danglova firma aj za ďalšiu reláciu, ktorú šéf RTVS Jaroslav Rezník (55) odklepol.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Režisér, scenárista a herec Dano Dangl (46) aktuálne intenzívne spolupracuje s verejnoprávnou televíziou. Dostáva jeden projekt za druhým a nelení ani v iných projektoch v ostatných televíziách. Okrem azda najnákladnejšej šou Boris & Brambor vyrábal pre RTVS i cestovateľskú reláciu S úsmevom po Slovensku, ktorej Jaroslav Rezník vydelil viac ako 428-tisíc eur. Tá na obrazovkách skončila, ale Dangl rozhodne nemusí smútiť. Známi hokejisti Valábik a Gáborík urobili dobré čísla sledovanosti a za tento úspech inkasujú kráľovské honoráre na čele s Danom.

Do každého dielu pozývajú známu osobnosť zo športu či z inej oblasti verejného života, ktorá poodhaľuje zákulisie pracovnej i súkromnej oblasti. S pôvodným odľahčeným športovým podcastovým formátom však zabúchali na dvere RTVS a tá ich privítala s otvorenou náručou a odklepla im 32 častí a 32 špeciálov. A nielen to. Podľa zmluvy o spolupráci pri výrobe audiovizuálneho diela si Dangl so svojou produkčnou spoločnosťou za výrobu tohto programu vydobyl rozprávkovú plácu v státisícoch eur.

Za vytvorenie relácie s Gáboríkom a Valábikom bolo Danglovej spoločnosti zo strany RTVS zaplatené podľa verejne dostupnej zmluvy v dvoch splátkach spolu 622 080 eur! K tomu si však firma pripočítala aj scénické dekorácie v hodnote 40 800 eur, čo urobilo pre Danglovu spoločnosť dokopy 662 880 eur. Dano s hokejistami aj celým štábom však bude musieť poriadne zamakať. RTVS totiž prisľúbil výrobu programu nielen na celý tento rok, ale aj na jar 2022.

Otázna budúcnosť

Či sa Danglovi podarí reláciu udržať na obrazovkách verejnoprávnej televízie aj v ďalšom roku, bolo doteraz záhadou. Práve v týchto dňoch sa mal Dangl biť za pokračovanie dobre výnosnej zábavnej relácie. „Riešime to, neviem vám teraz povedať nič bližšie,“ povedal tajomne Dangl pre denník. Neskrýval však túžbu, aby projekt dostal zelenú: „Bola to úspešná relácia, boli by sme radi, keby to pokračovalo. Jednak také niečo na trhu nie je, ide o ojedinelú záležitosť, jednak to má úspech, tak nevidím dôvod, prečo by to nemalo byť,“ naznačil smerovanie projektu.