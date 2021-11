Na tepláky a vyťahané tričko zabudnite: Týmto dráždi doma partnera návrhárka Rebecca Justh

Rebecca Just je nielen známa módna návrhárka a spisovateľka, no aj žena, ktorá je vždy originálna. To dokazuje aj svojimi extravagantnými kúskami, ktorými častokrát doslova vyráža dych a nie raz v nich odhalí aj svoje ženské prednosti. Na otázku, či to neprekáža jej partnerovi, však zareagovala okamžite a popritom poodhalila aj to, akými outfitmi ho dráždi doma. Tepláky a vyťahané tričko by ste totiž v Rebeccinej skirni hľadali len márne!