Legenda Pátrovič sa v ČSMT po 9 rokoch dočkal postupu, má to háčik: Ostanú mu oči pre plač?!

Slastný pocit po rokoch! Šou Česko Slovensko má talent je na obraze už deviaty rok a za toto obdobie ukázala talenty, za ktoré by sa nemuseli hanbiť ani v Las Vegas.

Našiel sa však medzi nimi aj večný nádejný spevák Jozef Pátrovič (80), ktorý sa do šou vracia každý rok ako bumerang. Šťastie tak skúša pravidelne a nedostatok talentu vedel vždy ospravedlniť nesprávnym vetraním, prítomnosťou azbestu v stenách alebo inými okolnosťami, ktoré mu nepriali. Ako sa však zdá, deviatka je pre Pátroviča šťastným číslom, lebo ten si od poroty konečne vypočul slová chvály a vytúžený postup.

Pátrovič je stálicou Česko Slovensko má talent a porota každý rok tŕpne, či sa neslávne známy spevák znova pokúsi o vysnívaný postup. Za svoju veľkú snahu a odhodlanie sa dokonca pred dvoma rokmi dočkal aj pocty, keď na návrh porotcu Jakuba Prachařa vznikla zlatá soška Jozefa Pátroviča. Tú dostanú súťažiaci, ktorí aj napriek negatívnym ohlasom poroty či publika nestratia vieru a nádej na postup. Tie stále nestráca ani samotný spevák, ktorý štvoricu katov ani tentoraz nesklamal a uplynulú sobotu predviedol svoje spevácke umenie opäť.

Porota, ktorá bola po minulé roky značne otrávená nielen nedostatkom jeho talentu, ale aj výhovorkami, sa však konečne dočkala zmeny a pán Jozef zaspieval tak, ako nikdy predtým. „Pán Pátrovič, ja vás vidím iba tretíkrát za svoj život, ale musím povedať, že tento rok, tretíkrát ste sa mi páčili najviac,“ nešetrila chválou Marta Jandová. K nej sa pridal aj Jakub Prachař, ktorý je spolu s Jarom Slávikom stálicou za porotcovským pultíkom. „Vy ste prišli a naozaj ste tú pesničku zaspievali úplne celú bez nejakých výhovoriek a zrazu to úplne stačí. Krásne,“ súhlasil so speváčkou aj Prachař.

Pátrovič konečne dostal to, po čo prišiel a na čo čakal toľké roky. Podarilo sa mu postúpiť do ďalšieho kola. Podľa informácií Nového Času však štyrikrát áno neznamená istú výhru a dokonca ani postup do semifinále. A to porota v čase svojho verdiktu veľmi dobre vedela.