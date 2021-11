Reper Kali po mesiaci na materskej dovolenke: Na pokraji so silami!

Nie je dovolenka ako dovolenka. Reper Kali (38) už totiž viac ako mesiac zarezáva v domácnosti, keď si vymenil miesto so svojou polovičkou Alicou a prešiel na materskú dovolenku.

Spevák tak na seba zobral starostlivosť o ich dcérku Nelku, ktorá má dva roky. Pri svojej princeznej však hudobník prišiel na to, že výchova dieťaťa rozhodne nie je med lízať a on už je na pokraji so silami.

Reper Kali si už dva roky užíva radosti otcovstva. Jeho láska Alica mu priviedla na svet dcérku Nelku. Rozkošné dievčatko si ihneď získalo tatinkovo srdce a s tvárou anjelika pôsobí ako najlepšie dieťa na svete. O tom, či to tak naozaj je, by vedel najlepšie porozprávať jeho otec, ktorý sa v polovici októbra rozhodol, že si vyskúša materskú dovolenku. Už si však uvedomil, že výchova drobca nie je žiadny žart.

„Ako vidí rodič svoje dieťa po tom, čo si vypýta polievku, dostane polievku, nechce polievku, chce žemličku, dostane žemličku, nechce žemličku... Chce vianočku suchú, dostane vianočku suchú, nechce vianočku suchú, chce vianočku s masielkom, dostane vianočku s masielkom, nechce vianočku s masielkom, chce pomaranč, dostane pomaranč, ale z nejakého dôvodu nechce pomaranč, ale chce čokoládu, čokoládu však nedostane a spustí, a ja sa chcem zabiť,“ opísal svoje príhody s dcérkou spevák.

Ten tiež priznal, že napriek nehynúcej láske zvažuje niečo, na čo by nikdy nepomyslel. „Milujem ju, ale sem-tam by som ju zavrel do mraziaka,“ dodal s dávkou humoru reper.