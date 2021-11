Vojna Lobotku s Nízlovou kvôli alimentom: Daniela prehovorila! Ako to je peniazmi od jej ex

Uviedla veci na pravú mieru! Rozchod speváčky Daniely Nízlovej (35) s futbalistom Stanom Lobotkom (26) všetkých šokoval.

Dvojica totiž pôsobila šťastne a spokojne, a spolu vychovávali aj dcérku Lindu, ktorá v januári oslávila dva roky. Idylke však nečakane odzvonilo a po rozchode sa vynorili informácie, ktoré jasne hovoria o tom, že medzi dvojicou rozhodne nejde o pokojný koniec.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Športovec mal totiž speváčku opustiť pre jej popôrodné kilá a aby toho nebolo málo, najnovšie sa vo veľkom riešia aj financie. Ako sa totiž v médiách objavilo, speváčka vraj žiada závratnú sumu nielen pre dcérku, ale aj pre seba. Na obvinenia sa preto Daniela rozhodla reagovať a všetkým neprajníkom posiela jasný odkaz!

Nízlová a Lobotka to spolu ťahali skoro tri roky, počas ktorých sa stihli presťahovať zo Španielska do Talianska, keď športovec prestúpil do klubu SSC Neapol. Speváčka, ktorá porodila v januári 2019 dcérku Lindu, preto svojho vyvoleného všade nasledovala. Chcela totiž, aby rodina trávila čo najviac času spolu. Vyťažený Lobotka však venoval svojej kariére všetko a na ihrisku bol viac ako doma. Daniela preto pendlovala medzi Slovenskom a Talianskom, aby bola v kontakte aj so svojou rodinou.

Nielen nedostatok spoločných chvíľ sa však na ich vzťahu nakoniec podpísal, a, ako sa zdá, futbalista stratil o svoju polovičku záujem. „Stanovi prekážali Danieline kilá, ktoré jej zostali po pôrode. Už ho viac nepriťahovala,“ prezradil zdroj z okolia mladej dvojice. Tá nakoniec vyšla s pravdou von a, ako sa ukázalo, hrdličky si prestali šepkať pred dvoma mesiacmi a ich cesty sa nadobro rozdelili. Dnes sa všetky oči obracajú najmä na Nízlovú, ktorá na internete priznala, že ju rozchod prekvapil. „Mňa to zaskočilo tiež... Bolí to a nateraz sa necítim nijako k tejto téme vyjadrovať,“ priznala Daniela.