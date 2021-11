Posledná rozlúčka s Mekym Žbirkom († 69) sa nekončila v krematóriu: Tajný kar pre hŕstku pozvaných!

Najbližšia rodina, priatelia a široká verejnosť sa uplynulý piatok lúčili s legendárnym spevákom Miroslavom Mekym Žbirkom († 69).

Posledné zbohom mu prišli dať do pražského krematória Strašnice. Obrad sa začal o 14.00 hodine a do vnútorných priestorov smeli vstúpiť len pozvaní hostia. Ostatní mali možnosť sledovať rozlúčku na veľkoplošných obrazovkách alebo v pohodlí domovov cez stream na sociálnych sietiach či televíziách.

Avšak nie všetci sa vybrali po skončení rozlúčky domov. Tí najbližší si spoločne na Mekyho zaspomínali na tajnom kare v centre Prahy.

Pohreb velikána českej a slovenskej hudobnej scény Mekyho Žbirku sa konal v piatok, 19. novembra v Prahe. Množstvo fanúšikov a priateľov sa však dostalo len pred krematórium, pretože dnu bolo pozvaných len 200 najbližších. Nádherná výzdoba a Mekyho piesne sprevádzali hostí v tento smútočný deň. Keď sa po obrade dav ľudí rozpŕchol, hŕstka z nich si to spoločne namierila do centra Prahy, kde bol pre nich zorganizovaný tajný kar. Stretnutie prebiehalo do večerných hodín v podniku, ktorý patrí známemu českému šéfkuchárovi a moderátorovi Zdeňkovi Pohlreichovi.