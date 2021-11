Speváčka Sabina Slepčíková zo šou ČSMT ukrýva veľké trápenie: Dva roky som nevidela milovaného syna

Zármutok lieči spevom! Nadaná Sabina Slepčíková (29) vystúpi už dnes pred porotu šou Česko Slovensko má talent, kam prišla v sprievode brata Dalibora (21).

Obaja mladí ľudia totiž túžia po speváckej kariére a hudbu majú v krvi. Napriek tomu, že mladá žena pôsobí na pódiu veselo a úsmev z tváre jej neschádza, ukrýva v sebe obrovskú bolesť, s ktorou sa dennodenne pasuje. Matka osemročného syna Adriana (8) totiž prišla o možnosť vidieť svojho chlapca vyrastať, pretože žije v Kanade spolu so svojím otcom, a ten nechce mať so speváčkou nič spoločné.

Sabina a Dalibor sa o štart hviezdnej kariéry snažili už pred rokmi, keď sa pokúsili o prelom v inej speváckej šou. Medzitým sa však udiali mnohé veci a mladá Sabina odišla do zahraničia, keď sa zamilovala do Kanaďana. Práve nepríjemné okolnosti sa na mladej speváčke podpísali, a aj keď na pódiu sa zdalo, že ju nič netrápi, opak je pravdou. Brunetka v sebe totiž ukrýva obrovskú bolesť ako matka, ktorá je odlúčená od svojho jediného dieťaťa. Všetko sa začalo nešťastnou láskou, keď darovala svoje srdce cudzincovi a odišla s ním do jeho rodnej krajiny. „Ako mladá som sa zamilovala do Kanaďana, odsťahovala som sa tam, porodila syna a potom sa začali hádky, nezhody a dokonca aj psychické týranie,“ opísala Sabina svoj neľahký život.

Cítila sa osamelo a bez podpory najbližších, preto sa rozhodla, že sa vráti do Česka. Jej sen o výchove syna v rodnej krajine však zahatala vyššia moc, keď jej chlapec zostal s otcom v Kanade. „Nepodarilo sa mi ho dostať sem do Česka, lebo kanadský súd rozhodol, že syn bude žiť tam,“ povedala nám so smútkom speváčka, ktorá sa však stále nevzdala a hľadá riešenie, ako sa s milovaným synom spojiť. „Už dva roky som ho nevidela a ani nepočula, bývalý partner so mnou totiž odmieta komunikovať,“ dodala Slepčíková, ktorá nachádza radosť v speve. Práve ten ju totiž doslova drží nad vodou a odvádza ju od smutných myšlienok. „Hudba je môj život, moj svet. Pomáha mi v najťažších chvíľach, keď myslím na Adriana. Aj preto som prišla do tejto šou. Nielenže sa chcem hudbou živiť, ale verím, že keby som prerazila, nájdem si dobrého právnika, ktorý mi pomôže, aby som syna dostala sem do Česka.“

Dominika očarila porotu v ČSMT a postúpila priamo do finále: Spieva pre chorého otca

Talent majú v rodine

So sestrou súcití aj jej mladší brat Dalibor, ktorý rovnako ako ona zožne pred porotou veľké ovácie. „Celú situáciu okolo Sabininho syna si uľahčujeme práve spevom, aby nemyslela na negatívne veci,“ povedal mladík, ktorý okrem umeleckého nadania získal aj iné a vyniká vo futbale. „Podpísal som zmluvu, prvú ligu v Tepliciach, ale spev milujem, je to môj život,“ prezradí Dalibor, ktorý by rád obe svoje vášne skĺbil a venoval sa tak športu, ako aj spevu.