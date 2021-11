Herec Filip Tůma lašuje v Nelinej kúpeľni: Takto ste ho ešte nevideli!

O svoj výzor sa príkladne stará! Herec a hviezda seriálu Oteckovia Filip Tůma (43) si uvedomuje, že čas nezastaví, a tak sa snaží o to, aby stále vyzeral k svetu.

Okrem toho, že bol pravidelným návštevníkom posilňovne, dbá aj o svoju tvár a vzhľad. Ako sa však zdá, neraz siahne do skrášľovacích pomôcok svojej partnerky Nely Pociskovej (31).

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Tůma patrí medzi najšarmantnejších mužov nášho šoubiznisu a aby si zaručil svoje miesto medzi najväčšími sexsymbolmi, dbá o to, aby bol jeho výzor vždy tip-top. Ako partner o dvanásť rokov mladšej herečky Nely Pociskovej zrejme nechce zaostávať za svojou láskou, a aby trocha oklamal zub času, aj on podstupuje procedúry, ktoré by od neho čakal len málokto. „Neviem, o čo mu ide, ale masku by som si mala dávať ja ako žena, však?“ priznala Nela. Tá je zrejme na podobné výjavy zvyknutá a Filipove skrášľovacie pokusy už berie s humorom.